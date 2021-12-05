Bursa'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 kişi yaralandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
06:41
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası | Video 05.12.2021 | 08:36
03:34
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı | Video 05.12.2021 | 08:44
04:41
Bodrum sağanak yağışa teslim oldu | Video 05.12.2021 | 08:41
02:31
01:57
Bartın'da 3 katlı binada yangın paniği! | Video 05.12.2021 | 08:37
00:11
Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor | Video 05.12.2021 | 00:18
00:40
03:17
04:46
04:03
Antalya'da parayı bulunca sevinçten oynayan çocuk hırsız kamerada 04.12.2021 | 12:02
02:05
Antalya'da halı sahadaki ölüm anı kamerada! 04.12.2021 | 11:42
00:21
Sivas'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık kamerada 04.12.2021 | 11:28
00:46
Aracının arkasına bağladığı 'çekçekle' trafiği böyle tehlikeye attı 04.12.2021 | 11:13
01:54
Yere çakılmaktan son anda kurtarılan inşaat işçisi kamerada! 04.12.2021 | 10:44
02:46
03:42
İstanbul'da eğlence mekanlarına çocuk müşteri baskını 04.12.2021 | 09:46
02:22
Manisa'da mezun oldukları okulu soyan 2 kişi serbest kaldı 04.12.2021 | 09:46
00:50
Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı 04.12.2021 | 09:46
Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi Kavşağında meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı(41) yönetimindeki otomobil, kavşaktan yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Emine Gaye D.(16), Elif Doğan(60), Muhammed Samet Doğan(17), Taha Dokumacı(14), Dilek Dokumacı(38) ve Nesrin Ceylan(30) yaralandılar. Yaralılar araçta sıkıştılar.
Olay yerine çok sayıda 112 ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce kurtarıldı. 7 yaralıdan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralılardan Elif Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.