Video Yaşam Bursa’da feci kaza | Video

Bursa’da feci kaza | Video

Bursa’da feci kaza | Video
27.05.2021 | 14:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 01:43
Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 27.05.2021 | 14:43
Acılı babanın en ağır yükü. 2 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek boğuldu | Video 01:02
Acılı babanın en ağır yükü. 2 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek boğuldu | Video 27.05.2021 | 14:20
Bursa’da feci kaza | Video 00:13
Bursa’da feci kaza | Video 27.05.2021 | 14:23
İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 00:32
İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 27.05.2021 | 10:45
Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 03:27
Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 27.05.2021 | 14:10
Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 00:40
Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 14:03
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 00:52
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 27.05.2021 | 13:54
Motosiklette koyun koyuna yolculuk kamerada | Video 01:01
Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video 27.05.2021 | 12:46
Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video 00:49
Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
Gaziosmanpaşa'da dehşet! Bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 00:43
Gaziosmanpaşa'da dehşet! Bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla böyle vurdu | Video 01:27
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla böyle vurdu | Video 27.05.2021 | 12:10
Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 00:53
Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.05.2021 | 12:10
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İnsanlık ölmüş dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 03:12
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 27.05.2021 | 10:59
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 02:56
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 27.05.2021 | 10:44
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 02:44
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 27.05.2021 | 10:15

Bursa’da motosikleti ile seyir halinde olan 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu, kavşağa geldiği sırada seyir halindeki bir kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan genç, ezilerek feci şekilde can verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Etibank parkı kavşağında meydana gelen kazada motosikleti ile kavşağa giren Samet Çobanoğlu, Terminal yönünde seyir halinde olan palet yüklü kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kamyonun altına sürüklenen genç, kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Samet Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü Ali Y. ise gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA