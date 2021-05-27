Bursa’da feci kaza | Video

Bursa’da motosikleti ile seyir halinde olan 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu, kavşağa geldiği sırada seyir halindeki bir kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan genç, ezilerek feci şekilde can verdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Etibank parkı kavşağında meydana gelen kazada motosikleti ile kavşağa giren Samet Çobanoğlu, Terminal yönünde seyir halinde olan palet yüklü kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kamyonun altına sürüklenen genç, kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Samet Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü Ali Y. ise gözaltına alındı.