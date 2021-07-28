Bursa'da feci motosiklet kazası: 2 yaralı | Video
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı.
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Enes Çalışkan (23) hakimiyetinde bulunan motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Sürücü Enes Çalışkan (23) ve arkadaşı Ali Gürlek (22) metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra sürücü Enes Çalışkan, Çekirge Devlet Hastanesine arkadaşı Ali Gürlek ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.