Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video

Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. O anlar saniye saniye kameralarda.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan hafriyat kamyonu park halinde bulunan hafif ticari araca ve 3 kişiye çarparak yaraladı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradınığını şaşırırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.