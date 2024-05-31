Video Yaşam Bursa'da garajda park halinde 2 otomobil alev alev yandı | Video
Bursa'da garajda park halinde 2 otomobil alev alev yandı | Video

Bursa'da garajda park halinde 2 otomobil alev alev yandı | Video

31.05.2024 | 10:46

Bursa'da garajda çıkan yangın sonrası park halindeki 2 otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin bulunduğu garajda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede 2 otomobili tamamen sararken bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay sonrası 2 otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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