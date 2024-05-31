Bursa'da garajda park halinde 2 otomobil alev alev yandı | Video
Bursa'da garajda çıkan yangın sonrası park halindeki 2 otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
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