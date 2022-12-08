Bursa'da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 adrese eş zamanlı yaptığı operasyon sonucu içlerinde eski hakimlerinde bulunduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 9 kişi gözaltına alındı.