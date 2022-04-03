Bursa'da gençlerin bıçaklı kavgası kameralarda | Video

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Bursa'da bir genç, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan genç, eline aldığı kaldırım taşıyla kendini bıçaklayanları kovaladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayı gören vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga ve bıçaklanma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri şüpheli üç genci yakalamak için çalışma başlattı.