Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe sebep oldu | Video
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan yangında can kaybı meydana gelmezken, geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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