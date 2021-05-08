Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasar oluşurken, ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Erken gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.