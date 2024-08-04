Bursa'da gören şaştı kaldı: Çekici ve iş makinesiyle kız istemeye geldi
Bursa'nın İznik ilçesinde kız istemeye iş makinesi ve çekiciyle giden damat, mahalleliyi şaşkına çevirdi.
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