Video Yaşam Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video
Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video

Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video

20.08.2022 | 17:00

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Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilip ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,henüz kimliği belirlenemeyensürücüsünün idaresindeki hafif ticari araç, Acemler istikametindenÇevre Yolu Bulvarı'na girişte kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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