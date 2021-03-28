Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi | Video

Bursa'da hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar açık alanlar ve parklara akın etti. Yoğun kalabalığın olduğu Mihraplı Parkında ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde güzel havanın tadını çıkardığı görüldü.