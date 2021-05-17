Bursa'da hayatını kaybeden paraşütçünün ölüme gidiş anı görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlamasının ardından, 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Muammer Yolcu'nun (37), son anları kameraya yansıdı. O anları çeken vatandaş, ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldüklerini kaydetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan dün paraşütle atlayan Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Muammer Yolcu için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı. Yolcu'nun aranması çalışmaları termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, görgü tanıklarının yoğun sağanağın olduğu sırada paraşütün havada döndüğünü gördüğünü dile getirdi.



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muammer Yolcu'nun, 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi'ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu'nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.



SON ANLARI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Gürle Dağı'ndan atladıktan sonra gözden kaybolan Yolcu'nun son anları, çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde Yolcu'nun, hava şartlarına bağlı olarak zorlandığı görüldü.



Görüntüleri çeken Aydın Koçyiğit, Yolcu ile ilgili olarak, arkadaşlarıyla bölgede yürüyüş yaparken görüntüleri çektiğini söyledi. Koçyiğit, "Tesadüfen orada bulunuyordum. Paraşüt ile uçuş yapmaya çalışıyordu. Ben de o esnada videoyu çektim. Videoyu çektikten sonra bölgeden ayrıldık. Daha sonra ölüm haberini aldık ve çok üzüldük" dedi.