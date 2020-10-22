Bursa'da hemşirenin çantasından 'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada | Video

Bursa'da özel bir hastanenin otoparkında meydana gelen hırsızlık olayında 2'si kadın 1 çocuk hemşirenin sırt çantasında bulunan telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Mahmudiye caddesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel hastanede yoğun bakım hemşiresi olan 25 yaşındaki Emine K. mesaisi bittikten sonra hastaneden çıkmak için otoparka yöneldi. Bu sırada arkasında 2'si kadın 1 çocuk gelerek Emine K.'nın sırt çantasında bulunan telefonu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Aracına binen Emine K. telefonunun olmadığını fark edince tekrardan geri dönerek hastaneye baktı fakat bulamadı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Emine K. telefonunun çalındığını belirledi. Polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği 2'si kadın 1 çocuğu arama çalışması başlattı.