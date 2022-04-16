Bursa'da hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu; çok sayıda gözaltı | Video
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BURSA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen "Bahar Temizliği" operasyonunda belirlenen adreslere şafak baskını düzenlendi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.