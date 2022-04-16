Video Yaşam Bursa'da hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu; çok sayıda gözaltı | Video
Bursa'da hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu; çok sayıda gözaltı | Video

Bursa'da hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu; çok sayıda gözaltı | Video

16.04.2022 | 09:44

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BURSA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen "Bahar Temizliği" operasyonunda belirlenen adreslere şafak baskını düzenlendi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'dan olmak üzere toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, Eskişehir İzmir ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği "Bahar Temizliği" adı verilen operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyonda aranan çok sayıda şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ve paraların yanı sıra pompalı tüfek de ele geçirildi.

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