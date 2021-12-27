Video Yaşam Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

27.12.2021 | 14:25

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Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bugün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde Hurdacılar Sitesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. İddiaya göre, geri dönüşüm için depolanan hurdalar birden alev aldı. Rüzgarın da tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, depo kullanılamaz hâle geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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