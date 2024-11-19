Video Yaşam Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video
Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video

Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video

19.11.2024 | 09:21

Bursa'da hafif ticari kamyonet ile ana yolda seyreden otomobil çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki bebek hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huzur Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile, 4. Kültür Sokak'tan Huzur Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki 16 K 4119 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, 3 yaşındaki A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan 3 yaşındaki A.E., tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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