Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video
Bursa'da hafif ticari kamyonet ile ana yolda seyreden otomobil çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki bebek hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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