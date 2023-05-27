Bursa'da iki araç kazaya karıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 27.05.2023 | 16:38 Bursa'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, otomobilde arka koltukta oturan 41 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzeri terminal lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç ile iki ticari aracın karıştığı kazada ortalık savaş alınana döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede hemen güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince 4 yaşındaki Burak O. ile birlikte yaralı 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Anne Hikmet O.'nın (41) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.