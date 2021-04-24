Bursa'da iki kardeş birbirini bıçakladı!
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Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kardeş birbirini bıçakladı.
Olay saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine giden Mesut U. (49), kapı önünde tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki kardeş sokak ortasında bıçak çekerek birbirlerini hafif yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fikret U.'yu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mesut U.'yu da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.