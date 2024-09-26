Video Yaşam Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video
Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video

Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video

26.09.2024 | 09:59

Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol kavgasında sopalar konuştu. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü yol verme tartışması yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Sürücüler ellerine aldıkları sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden sürücüler yeşillik alana yuvarlanırken, o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
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