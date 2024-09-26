Bursa'da iki sürücünün yol kavgası böyle görüntülendi | Video 26.09.2024 | 09:59 Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol kavgasında sopalar konuştu. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü yol verme tartışması yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Sürücüler ellerine aldıkları sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden sürücüler yeşillik alana yuvarlanırken, o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı