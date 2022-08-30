Bursa'da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video

Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı.

İznik ilçesinde ilginçler gelenekler devam ediyor. Son olarak damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştılar. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.