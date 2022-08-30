Video Yaşam Bursa'da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video
Bursa'da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video

Bursa'da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video

30.08.2022 | 11:02

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Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı.

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İznik ilçesinde ilginçler gelenekler devam ediyor. Son olarak damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştılar. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

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