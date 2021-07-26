Video Yaşam Bursa'da ilginç hırsızlık! 10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar | Video

Bursa'da ilginç hırsızlık! 10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar | Video

Bursa'da ilginç hırsızlık! 10 katlı düğün pastasını böyle çaldılar | Video
26.07.2021 | 10:41

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Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, gece saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nin Millet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğün pastası, yağmur, sıcak ve soğuğa dayansa da iki hırsıza dayanmadı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar, demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesti. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar, 10 katlı pastayı alıp küçük bir otomobilin tavanına yükledi. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu.

Sabah işe gelen mekan sahipleri, ilk bakışta durumu fark edemese de durum dükkana müşteri gelince ortaya çıktı. İş yeri sahibi müşterilerine pastanın dayanıklılığından bahsetmek isterken dışarıdaki pastayı göstermek istedi. Bu sırada pastayı yerinde göremeyen iş yeri sahibi ve müşteriler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından araca yüklenerek çalındığını fark etti.

Daha önce böyle bir hırsızlık ile karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er, ''Biz burada maket düğün pastası, dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşya yapıp satıyoruz. Müşteriye ürün tanıtmak için kapının önünde duran pastayı göstermeye çıktık. Baktık ki yerinde yeller esiyor. Sonra kamera kayıtlarını inceledik. Traji komik bir olayla karşılaştık. Arkadaşlar 2 metrelik pastayı araca yükleyip götürüyorlar. Neden çaldıkları ile ilgili bir fikrimiz yok. Çalınan pastanın yaklaşık değeri bin 500 lira. Ürünlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Hazır bir üründü, biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğini göstermek için teşhir ediyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu'' dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkâlini belirledikleri zanlıları arıyor.

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