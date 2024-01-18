Video Yaşam Bursa'da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video
Bursa'da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video

Bursa'da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video

18.01.2024 | 10:20

Bursa'da inşaat işçilerinin sopalı kavgası kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken işçiler birbirlerine ellerine aldıkları sopalar ile saldırdı. İşçiler bir süre kavga ederken, diğer işçilerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan işçileri polis merkezine götürdü.
Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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