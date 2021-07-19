Video Yaşam Bursa'da "İnsalık ölmüş" dedirten hırsızlık! 8 küçükbaş kurbanlığı böyle çaldı

Bursa'da "İnsalık ölmüş" dedirten hırsızlık! 8 küçükbaş kurbanlığı böyle çaldı

Bursa'da
19.07.2021 | 10:19

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Bursa'da kimliği belirsiz kişi, satın almak için anlaştığı Ahmet Güner'e ait 8 küçükbaş hayvanı çaldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi?nde Ahmet Güner, 8 küçükbaş kurbanlık hayvanını satmak için kimliği belirsiz kişiyle 12 bin TL'ye anlaştı.

Kurbanlıkları Kuran kursu için aldığını ve kursun olduğu bölgede ödemeyi yapacağını söylemesi üzerine hayvanlar, bu kişinin hafif ticari aracına yüklendi. Şüphelinin hayvanları indirecekleri araziye geldiklerini söylemesiyle Güner araçtan indi. Güner'in inmesini fırsat bilen şüpheli, kurbanlıkların içinde bulunduğu araçla kaçtı.


Hayvanları çalınan Ahmet Güner, polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın çalıntı olduğunu saptadı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.


"BABAMI İNDİRİP KAÇMIŞ"
Ahmet Güner'in oğlu Bülent Güner, Kurban Bayramı öncesi yaşanan olay nedeniyle maddi zararlarının olduğunu belirterek, "Sabah bu dolandırıcı geliyor. Kuran kursuna kurbanlık hayvan alacağını söylüyor. Babamla anlaşıyorlar. Hayvanları araca yüklüyor. Ödemeyi Kuran kursunda ödeyeceğini söylüyor. Babamla yola çıkıyorlar. Çevre yolunda duruyor. Babama, kapıyı açmasını, hayvanları buraya indireceğini söylüyor. Babam araçtan inince, şüpheli gaza basıp kaçıyor" dedi.

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