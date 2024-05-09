Bursa’da iş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 09.05.2024 | 08:41 Bursa’da bir iş hanının çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, 01:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının çatı kısmında meydana geldi. Gece saatlerinde çatı kısmından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.