Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı | Video 12.06.2023 | 10:29 Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada işçi servisinde bulunan Sibel Demir hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle sabah saatlerinde mesaiye yetişmek isteyenler trafikte kaldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.