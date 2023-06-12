Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı | Video
Bursa'da işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazada işçi servisinde bulunan Sibel Demir hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle sabah saatlerinde mesaiye yetişmek isteyenler trafikte kaldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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