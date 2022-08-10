Video Yaşam Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı | Video
Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı | Video

Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı | Video

10.08.2022 | 09:21

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Bursa'da işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı Kahverengi Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Maral idaresindeki servis minibüsü ile Mert Can Yüksel'in kullandığı servis minibüsü, döner kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Maral'ın kullandığı servis aracı devrildi. İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 işçiden 8'i yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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