Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video
Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. İşçilerin olduğu serviste 6 kişi, kamyonette de 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
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