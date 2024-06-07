Video Yaşam Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video

Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video

07.06.2024 | 08:45

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. İşçilerin olduğu serviste 6 kişi, kamyonette de 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza merkez, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki kamyonet, kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerledi. Bu esnada kendisine yanan yeşil ışık üzerine harekete geçen Sebahattin T. idaresinde işçileri taşıyan servis aracı kamyonetin çarpması ile savruldu. Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette ve servis aracında sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi. Feci kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa Terminali’nde bayram yoğunluğu | Video 02:01
Bursa Terminali'nde bayram yoğunluğu | Video 07.06.2024 | 09:48
Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video 01:36
Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video 07.06.2024 | 09:48
Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video 01:46
Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video 07.06.2024 | 09:30
Cemal Reşit Rey’de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video 05:52
Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video 07.06.2024 | 08:47
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video 02:14
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video 07.06.2024 | 08:45
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 01:57
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 07.06.2024 | 08:47
Ankara’da bir motosiklete yıldırım düştü 00:17
Ankara'da bir motosiklete yıldırım düştü 07.06.2024 | 02:04
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı 00:53
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı 06.06.2024 | 22:07
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü 00:51
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü 06.06.2024 | 17:57
Askeri araç kaza yaptı: 1’i asker 3 yaralı | Video 02:45
Askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 yaralı | Video 06.06.2024 | 16:30
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video 03:57
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video 06.06.2024 | 16:34
Konyaaltı Sahili’ne 300 metre yakınlıkta yerleşim alanlarını tehdit eden yangın korkuttu | Video 06:51
Konyaaltı Sahili'ne 300 metre yakınlıkta yerleşim alanlarını tehdit eden yangın korkuttu | Video 06.06.2024 | 16:16
Fatih’te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video 07:05
Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video 06.06.2024 | 16:00
İspanya UAD’deki İsrail davasına müdahil olacak | Video 01:21
İspanya UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak | Video 06.06.2024 | 14:01
Fatih’te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video 03:07
Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video 06.06.2024 | 14:01
Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video 02:04
Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video 06.06.2024 | 14:01
Adıyaman’da 4.2’lik deprem | Video 07:03
Adıyaman'da 4.2'lik deprem | Video 06.06.2024 | 14:14
Horoz dövüştürenlere baskın: 36 gözaltı | Video 01:06
Horoz dövüştürenlere baskın: 36 gözaltı | Video 06.06.2024 | 14:01
Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video 00:42
Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video 06.06.2024 | 13:51
Bağcılar’da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında | Video 01:14
Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında | Video 06.06.2024 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA