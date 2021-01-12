Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video

Bursa'da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuar satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 43 adet cep telefonu, 275 adet şarj adaptörü ve 145 adet şarj kablosu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.c

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Turgutalp Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve aksesuar satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede fiziki ve teknik takip başlatan ekipler iş yerine kent merkezinden araç ile kaçak cep telefonu ve aksesuarları getirileceğinin öğrenilmesi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli otomobili İnegöl ilçe girişinde takibe alan ekipler şüphelileri iş yerine kadar takip etti. Şüphelilerin iş yerinde gelmesi üzerine harekete geçen ekipler baskın düzenledi. Araç ve iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 275 şarj adaptörü, 20 telefon bataryası ve 145 şarj kablosu ele geçirildi.



Araçtaki Suriye uyruklu A.M. ve M.H.J, gözaltına alındı.