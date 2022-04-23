Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video

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Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Baskında evde bulunun genç kızı kurtarılırken şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OPERASYONLA KURTARILDI
Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.