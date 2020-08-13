Video Yaşam Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video

Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video

Bursa'da kadın sürücünün kullandığı lüks cipte kaza sonrası can pazarı | Video
13.08.2020 | 07:51

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken önünde ilerleyen TIR'a çarptıktan sonra savrulan ve bariyerlere vurarak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü kadın sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı.

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Kaza, saat 14.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aslı Dalgakıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı Porsche marka lüks cip, önünde ilerleyen Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı TIR'a çarptıktan sonra yolda savrularak sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan kadın sürücü hurdaya dönen lüks cipte sıkıştı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Dalgakıran kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza, nedeniyle 2 şerittens sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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