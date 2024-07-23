Video Yaşam Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video
Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

23.07.2024 | 10:39

Bursa'da yan yana olan kağıt ve elyaf üreten 2 fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana 2 fabrikada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 helikopter istendi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyo

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