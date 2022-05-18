Video Yaşam Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Bursa’da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

18.05.2022 | 08:51

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Bursa’da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Feci kazada herhangi bir yaralan olmadı. Kaza anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek için park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anına ait yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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