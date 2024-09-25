Video Yaşam Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video

Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video

25.09.2024 | 09:51

Bursa’da bir otomobil kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ön kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen sürücü saniye saniye kameraya yansırken, yaşanan olayda korkulan olmadı.

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