Bursa’da kar yağışıyla aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi | Video

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Bursa’da şehrin üst kesimlerinde yoğun kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz sürüleri yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Uludağ'ın eteklerindeki Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi yakınlarında karlı yolda domuz sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Mudanya ilçesinde ise domuz sürüleri yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.