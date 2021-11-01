Bursa'da kara yolunda dörtnala koşan sahipsiz at kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yolunda başıboş dörtnal koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Eskişehir kara yolu üzerinde koşan sahipsiz at, trafiği tehlikeye soktu. Kimi sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimi de ata çarpmamak için hızını azalttı. Görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.