Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 07.05.2021 | 09:02
05:06
04:08
02:48
03:29
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 06.05.2021 | 16:29
01:10
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 06.05.2021 | 17:25
01:32
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 06.05.2021 | 17:22
03:59
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 06.05.2021 | 10:00
01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
04:00
01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
00:32
00:32
04:32
01:07
01:07
01:48
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 06.05.2021 | 18:38
02:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 06.05.2021 | 18:03
03:52
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 06.05.2021 | 17:22
Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada bulunan 6 işçi yoğun dumandan etkilenirken, yaklaşık 40 çalışan dışarıya tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 itfaiye erinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada maddi zarar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan itfaiyenin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik, drone ile havadan görüntülendi.