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OTOMATİK OYNAT
02:09
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
00:47
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
01:45
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:35
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Bursa'da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı | Video 27.09.2022 | 08:35
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Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 22:36
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Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video 26.09.2022 | 16:29
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Cinayet şüphelisi, 400 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 26.09.2022 | 16:31
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Sokak köpeği Boris'in bıçaklanma anı kamerada | Video 26.09.2022 | 15:52
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İstanbul'da Pitbull dehşeti! 82 yaşındaki kadına saldırdı | Video 26.09.2022 | 15:58
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Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 26.09.2022 | 15:18
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Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 15:00
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Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 26.09.2022 | 14:48
02:03
Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 26.09.2022 | 14:11
01:25
Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video 26.09.2022 | 14:11
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İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video 26.09.2022 | 13:33
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Durdurulan araçta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 13:33
Bursa'nın İznik ilçesinde kavak ağacı devrildi. Bir süre trafiğin kapanmasına neden olan ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol tekrar açıldı.