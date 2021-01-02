Bursa'da kavga eden kedilerin arasında kalan küçük çocuğun gülümseten kaçışı kamerada | Video
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Bursa'da sokakta birbirine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde iki kedi birbiriyle uzun süre hırladı. Kedilerin tatlı tatlı hırlamasını mahallenin çocukları neşe içinde seyrediyordu. Bir birine hırlayan kediler bir anda birbirine saldırınca bunlara izleyen çocuk ortada kalarak ne yapacağını şaşırdı. Kedilerin kendisine saldırdığını zannedip ortadan kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı. Bu anlara şahit olan mahalleli bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.