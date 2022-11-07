Video Yaşam Bursa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video
Bursa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video

Bursa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada | Video

07.11.2022 | 10:08

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Bursa'da trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ve kavga sebebiyle yol kapandı.

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Kaza, Bursa-Ankara yolu Gökdere mevkii üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kazaya karışan araç sürücüleri tartışmaya başladı. Tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle ortalık sakinleşirken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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