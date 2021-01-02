Video Yaşam Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video

Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video

Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video
02.01.2021 | 10:18

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya giden ekipler, sürücülerden birinin ehliyetsiz ve alkollü olduğunu belirledi. Şahsın daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Bahattin G, Cerrah Mahallesinde tarladan aldığı mevsimlik işçileri servis minibüsüyle evlerine bırakmak için yola çıktı. İddiaya göre, aniden sağından giden kuryeli motosiklet dengesini kaybederek düştü. Bunu gören sürücü aşağı inip motosikletli gencin yardımına koştu. Motosikletin altında kalan genç kurtarıldı. Bu sırada yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sürücülerinin belgelerini aldı. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücü bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Motosiklet sürücünün evraklarını kontrol eden ekipler herhangi bir eksiğinin olmadığı görünce gönderdi. Bahattin G'nin ise ehliyetinin olmadığı belirlendi. Alkol testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik ekipleri şahsa işlem yaptı. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı şahsa 4 bin TL ceza kesildi. Servis sahibine de ayrıca 2 Bin 650 TL ceza uygulandı. İşçiler olay yerine gelen bir başka sürücü tarafından evlerine götürüldü.


Ceza yediğini öğrenen sürücü isyan ederek, "Zaten yaktılar. Aile çökertmekten başka bir şey değil bunlar. Adam giderken durduğu yerde düşüyor, keşke durmasaydık, yürüyüp gitseydik. Adam ölse de durmayacaksın, ölse dahi hatalısın. Bana dört ay önce 400 promil çıkardılar, hastaneye gittik, yüze düştü. Nasıl oluyor bu iş? Bak yazık, günah, herkes evine ekmek götürüyor" dedi.

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