Bursa'da kazada can pazarı: Otomobilde sıkışanlar ekipler tarafından böyle kurtarıldı | Video

Bursa'da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İznik ilçesinde Şerefiye yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobili keserek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.