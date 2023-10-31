Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 31.10.2023 | 14:14 Bursa’da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısını 400 bin lira değerinde ziynet ve döviz çaldığını tespit etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Kızıl Sokak üzerinde kısa süre önce ev tutan Ecem Gökçe S., (33) ev sahibi, Ayşegül K.(42) ile komşuluk ilişkilerine başladı. Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğunu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını farkeden Ecem Gökçe, bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı.Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül Ç.'yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Eğlenmek için dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı, cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gören kiracı gözlerine inanamadı.Parası çalan kişinin ev sahibi olduğunu anlayan Gökçe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro amirliği incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibi takip eden ekipler, para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı.Hırsızlık anları kameraya yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.