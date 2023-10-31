Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video
Bursa’da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısını 400 bin lira değerinde ziynet ve döviz çaldığını tespit etti.
'KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE DEVAM ETTİLER'
Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül Ç.'yi çaya davet etti. Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Eğlenmek için dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı, cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gören kiracı gözlerine inanamadı.
'DURUMU POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ'
Parası çalan kişinin ev sahibi olduğunu anlayan Gökçe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro amirliği incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibi takip eden ekipler, para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı.
Hırsızlık anları kameraya yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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