Bursa'da 'kırmızı ışık' ihlalinin neden olduğu kazaya 3 araç karıştı, 3 sürücü yaralandı | Video
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazaya 3 araç karıştı, 3 sürücü de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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