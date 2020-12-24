Video Yaşam Bursa'da kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı | Video

Bursa'da kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı | Video

Bursa'da kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı | Video
24.12.2020 | 09:47

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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, 48 EG 806 plakalı otomobili Duaçınarı uygulama noktasında ekipler durdurmak istedi. Duaçınarı uygulama mevkiinden yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda, araç, Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi yolunda tarlaya terkedilmiş halde bulundu. Ayrıca araç içinde tütün ürünleri bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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