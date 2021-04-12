Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta toplanan yaklaşık 30 genç, kavga etti. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan Hamitler Parkı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta toplanan yaklaşık 30 genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Gençler, diğer arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilirken, koronavirüsün hiçe sayıldığı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.