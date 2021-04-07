Bursa'da kısıtlamada restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yerine ceza yağdı!
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken saatte bir restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yeri sahibine ihlallerinden dolayı toplam 51 bin 150 TL para cezası kesildi.
İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00 itibariyle kapalı olması gereken restoranlara ilişkin, dün akşam saatlerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, Alanyurt Mahallesi'nde saatlerin 21.30'u göstermesine karşın müşterilerini ağırlayan bir restoranı tespit etti. Restorana baskın gerçekleştiren ekipler, içeride masalarda oturarak yemek yiyen 15 kişiye 47 bin 250 TL, iş yeri sahibine ise 3 bin 900 TL olmak üzere kuralları ihlalden toplamda 51 bin 150 TL ceza kesti. Restorandaki müşteriler evlerine yönlendirildi.