Bursa'da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video
Bursa'da akıllara durgunluk veren olayda anne 8 yaşındaki kızının yanında omuzundan vuruldu. Olay sonrası polis tarafından özel ekip kurulurken 480 güvenlik kamerası incelenmesi sonucu olay aydınlatıldı. Yorgun merminin 2 kilometre uzaklıkta bir gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin isabet ettiği tespit edildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Soruşturmayı derinleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zekiye D.'nin vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.
GELİN ALMA MERASİMİNDE HAVAYA SIKILAN TABANCADAN ÇIKAN YORGUN MERMİNİN HEDEFİ OLDU
Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüpheli şahsın tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.Ö.'yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
13 GÜN BOYUNCA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Ö., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
MERMİ ÇEKİRDEĞİ RİSKLİ BÖLGEDE OLDUĞU İÇİN ÇIKARTILAMADI
Mermi çekirdeği riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken Zekiye Ö.nün hayatını kaybetmesinin ardından Çekirdek alınarak A.Ö.'ye ait ruhsatlı tabancası ile alınan Kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda mermi çekirdeğinin A.Ö.'ye ait tabancadan çıktığını tespit etti.
YORGUN MERMİ İLE VURULMADAN 1 DAKİKA ÖNCE ESKİ EŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞMESİ KAFALARI KARIŞTI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye Ö.'nün vurulma dakikasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiği tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinden ekipler eski eşiyle ilgili herhangi şüphenin olmadığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri süren A.Ö. bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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