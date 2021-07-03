Video Yaşam Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video

Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video

Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video
03.07.2021 | 19:30

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Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.

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