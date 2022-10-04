Video Yaşam Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video

Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video

04.10.2022 | 08:55

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Bursa’da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.U. ile Mesut K. arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.U. yanında bulundurduğu tabanca ile Mesut K.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mesut K. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayı gerçekleştiren K.U. ise gözaltına alarak emniyete götürüldü.

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